Экс-солист Oomph! станет специальным гостем фестиваля «НашРокФест 2025»

Рок-фестиваль «НашРокФест 2025» пройдет в сентябре в Тверской области
true
true
true
close
Пресс-служба мероприятия

Ежегодный музыкальный рок-фестиваль «НашРокФест 2025» объявил даты проведения. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба мероприятия.

Фестиваль пройдет с 19 по 21 сентября в Тверской области. На двух сценах в рамках опен-эйра выступят 60 коллективов за три дня.

В лайнапе — «АнимациЯ», «Мураками», «План Ломоносова», «Бригадный подряд», «Мегамозг», «Тайм-аут», «Бахыт-компот», «Артерия», «Легион» и десятки молодых коллективов со всей страны, которых выбрали сами зрители на специальных отборочных концертах.

Специальным гостем фестиваля станет немецкий артист Dero Goi — бывший солист группы Oomph!, который даст полноценный рок-концерт.

Все три дня на поле будет работать большая разнообразная зона фудкорта, предусмотрена ярмарка поделок и тематических сувениров, включая мерч фестиваля с уникальным дизайном. На фестивале будут работать тематические зоны для детей, проводиться квизы, квесты и многое другое.

Помимо музыкальной и развлекательной части, запланирован отдельный АРТ-кластер — здесь пройдут выставка оборудования и мастер-классы по игре на разных инструментах.

Фестиваль расположится на оборудованной и безопасной территории парк-отеля «Долина Иволга» по адресу Тверская обл. Конаково, поселок Энергетик. На площадку имеется прямой съезд с асфальтированной дороги, ходят рейсовые автобусы от ближайшей железнодорожной станции, дополнительно будет запущен специальный автобус из Москвы, который будет следовать прямиком на поле.

Ранее сообщалось, что международный фестиваль авторского кино КАРО/АРТ пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске.

