В США извинились перед Трампом за микропенис

Один из создателей мультсериала «Южный парк» (South Park) Трей Паркер иронично извинился перед президентом США Дональдом Трампом, появившимся в одной из серий с пририсованным микропенисом. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы страшно извиняемся», — сказал Паркер в рамках выступления на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

В публикации отмечается, что Парке бросил долгий, комично-невозмутимый взгляд.

27-й сезон мультсериала «Южный парк» начался с критики президента США Дональда Трампа.

В премьерном эпизоде, «Нагорная проповедь» президент США общается с постоянным участником сериала Сатаной. В эпизоде говорится о судебном иске Трампа против Paramount, отмене «Позднего шоу со Стивеном Кольбером», воук-культуре и многом другом. В отличие от других персонажей, Трамп изображен в виде настоящей фотографии президента США на анимированном теле и обнаженный Трамп.

Позднее в Белом доме заявили, что «Южный парк» является неактуальным шоу, оно 20 лет «изобилует безвкусными идеями в отчаянной попытке привлечь к себе внимание».

Ранее американист рассказал, запретит ли Трамп сериал, где его показали голым.