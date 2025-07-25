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Новый сезон «Южного парка» начался с критики Трампа

Иисус помирил героев «Южного парка» с Трампом в новом сезоне
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Comedy Central

27-й сезон мультсериала для взрослых «Южный парк» начался с критики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian.

В премьерном эпизоде,«Нагорная проповедь» президент США общается с постоянным участником сериала Сатаной. В эпизоде говорится о судебном иске Трампа против Paramount, отмене «Позднего шоу со Стивеном Кольбером», воук-культуре и многом другом. В отличие от других персонажей, Трамп изображен в виде настоящей фотографии президента США на анимированном теле и обнаженный Трамп.

По сюжету «Южного Парка» родители протестуют против присутствия другого постоянного персонажа Иисуса в школах, а Трамп угрожает подать на них в суд на 5 миллиардов долларов. Персонаж Иисус просит их договориться с президентом.

«Я не хотел возвращаться в школу, но мне пришлось, потому что это было частью судебного процесса и соглашения с Paramount», — говорит он.

Также персонаж грозит жителям города судьбой Стивена Кольбера и просит «перестать тупить».

«У него также есть право подавать в суд и брать взятки, и он может сделать с кем угодно что угодно», — продолжает он.

Горожане в конечном итоге соглашаются заплатить Трампу гораздо меньшую сумму — 3,5 миллиона долларов и обязуются создать «протрамповское послание», которым оказывается видео с обнаженным президентом.

23 июля компании South Park Digital Studios и Park County, которыми управляют создатели «Южного Парка» Мэтт Стоун и Трей Паркер, объявили о лицензионном соглашении с Paramount+ Global. Контракт на $1,5 миллиарда подразумевает выход 50 новых серий на Comedy Central в течение пяти лет, которые будут транслироваться эксклюзивно на Paramount+ по всему миру. Вся библиотека «Южного Парка» также будет доступна на Paramount+ в США.

В октябре 2024 года Трамп подал в суд на CBS, которым владеет Paramount, и потребовал $10 млрд компенсации. Политик обвинил телеканал в монтаже интервью в пользу его соперницы на выборах, кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Позже Трамп увеличил сумму иска до $20 млрд. В апреле 2025 года стороны начали пытаться мирно урегулировать конфликт через посредника.

В конце мая глава телеканала CBS News Венди Макмахон объявила о своем уходе с поста президента и генерального директора, объяснив решение разногласиями с руководством компании по стратегии развития.

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