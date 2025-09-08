Михаил Литвин заработал миллиарды на энергетиках

Блогер Михаил Литвин заработал на продаже энергетиков и других продуктов миллиарды рублей. Об этом пишут «Страсти» со ссылкой на открытые источники.

По данным источников, 25-летний Михаил Литвин еще в 2022 году запустил производство продукции под брендом Lit Energy, учредив ООО «ЛИТ ЭНЕРДЖИ». Сейчас под этим брендом в российских магазинах можно купить чипсы, газировку и энергетики.

Литвину принадлежит наибольшая доля среди всех соучредителей компании (40%), за 2024 год заработавшей 12,9 млрд рублей. Чистая прибыль организации составила 877 млн рублей.

Литвин владеет и другой компанией — ООО «Э РЭЙР КЕЙС», ее чистая прибыль за прошлый год составила 136 тыс. рублей.

