СМИ узнали об успешном бизнесе Вадима Галыгина в России

«Страсти»: бизнес актера Галыгина принес свыше 219 млн рублей выручки
true
true
true
close
Юрий Феклистов (Первый канал)

Выручка российского бизнеса актера и телеведущего Вадима Галыгина составила более 219 миллионов рублей. Об этом сообщило издание «Страсти».

По данным журналистов, белорусско-российский комик активно развивает свои предприятия на территории РФ.

«Он владеет четырьмя компаниями, три из которых являются прибыльными», — говорится в публикации.

Сообщается, что наиболее прибыльной является компания по производству фильмов и телепередач «ВМГ» — по итогам 2024 года ее доход составил 151,1 млн рублей, с чистой прибылью в размере 1,3 млн рублей. Также телеведущий является соучредителем бара «Давно», который за прошлый год заработал 55,3 млн рублей (чистая прибыль — 40 тысяч рублей).

Кроме того, компания «АИДА ПИОНЕР РУ» за тот же период показала результат в 13,1 млн рублей дохода (чистая прибыль — 120 тысяч рублей). При этом один из проектов Галыгина оказался убыточным — доход парфюмерного магазина «ФРАГРАНС ХАНТЕР» оказался нулевым, а чистая прибыль ушла в минус на 169 тысяч рублей.

Ранее жена Галыгина снялась в бикини на Мальдивах.

