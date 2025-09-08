В Гонконге 58-летняя жена актера родила дочь

В Гонконге жена актера Чак-Фанг Вонга родила дочь в 58 лет

58-летняя жительница Гонконга, жена актера Вонга Чак-Фанга Чан Лай-Лай родила дочь в 58 лет. Об этом сообщает SCMP.

Второй ребенок Чан-Лай-Лай родился 22 августа после зачатия с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

58-летний Вонг Чак-Фанг сам перерезал пуповину в родильном зале.

У пары уже есть шестилетняя дочь.

Накануне бывших звезд реалити-шоу Эбби и Бриттани Хенсел, которых называют самыми известными сиамскими близнецами в мире, в соцсетях поздравили с рождением ребенка. Сестер несколько раз заметили на прогулке с новорожденным — они несли автокресло, везли по улице коляску. Работающие учительницами Хенсел привезли ребенка в школу примерно на полчаса, чтобы познакомить со своими коллегами, утверждают очевидцы.

Ранее Елена Малышева призвала девушек рожать в 18 лет.