На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Гонконге 58-летняя жена актера родила дочь

В Гонконге жена актера Чак-Фанг Вонга родила дочь в 58 лет
true
true
true
close
Соцсети

58-летняя жительница Гонконга, жена актера Вонга Чак-Фанга Чан Лай-Лай родила дочь в 58 лет. Об этом сообщает SCMP.

Второй ребенок Чан-Лай-Лай родился 22 августа после зачатия с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

58-летний Вонг Чак-Фанг сам перерезал пуповину в родильном зале.

У пары уже есть шестилетняя дочь.

Накануне бывших звезд реалити-шоу Эбби и Бриттани Хенсел, которых называют самыми известными сиамскими близнецами в мире, в соцсетях поздравили с рождением ребенка. Сестер несколько раз заметили на прогулке с новорожденным — они несли автокресло, везли по улице коляску. Работающие учительницами Хенсел привезли ребенка в школу примерно на полчаса, чтобы познакомить со своими коллегами, утверждают очевидцы.

Ранее Елена Малышева призвала девушек рожать в 18 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами