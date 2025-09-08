В Гонконге 58-летняя жена актера родила дочь

58-летняя жительница Гонконга, жена актера Вонга Чак-Фанга Чан Лай-Лай родила дочь в 58 лет. Об этом сообщает SCMP.
Второй ребенок Чан-Лай-Лай родился 22 августа после зачатия с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
58-летний Вонг Чак-Фанг сам перерезал пуповину в родильном зале.
У пары уже есть шестилетняя дочь.
