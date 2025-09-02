Самых известных сиамских близнецов в мире поздравляют с рождением ребенка

Бывшие звезды реалити-шоу Эбби и Бриттани Хенсел, которых называют самыми известными сиамскими близнецами в мире, в соцсетях поздравляют с рождением ребенка. Об этом пишет People.

Сестер несколько раз заметили на прогулке с новорожденным — они несли автокресло, везли по улице коляску. Работающие учительницами Хенсел привезли ребенка в школу примерно на полчаса, чтобы познакомить со своими коллегами, утверждают очевидцы.

Ни Эбби, ни Бриттани, ни муж Эбби, Джош Боулинг, не подтверждали рождение ребенка.

Хенсел рождены с двумя головами, но одним телом. Бриттани и Эбби Хенсель соединены друг с другом в области торса, каждая контролируют свою сторону туловища, но у них общий кишечник, мочевой пузырь и репродуктивные органы.

Джош Боулинг и Эбби поженились еще в 2021 году, но об их браке стало известно только в 2024. Эбби стала мачехой дочери Боулинга от первого брака, Изабеллы.

В мае бразильские врачи разделили сиамских близнецов с тремя ногами и общими органами.

Ранее сообщалось, что британские хирурги успешно разделили сиамских близнецов, сросшихся головами.