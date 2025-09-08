Шестеро мужчин заставили рыдать Маш Милаш

Блогер Маш Милаш призналась, что ради слез на камеру обижает себя

milash_hub/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер и актриса Маш Милаш (настоящее имя Мария Камова) рассказала, как снималась в эмоциональной сцене в одном из новых фильмов. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Камовой, сцена с плачем была «жесткой», и ее буквально заставляли по-настоящему плакать на площадке.

«Я бы не смогла сыграть такое, поэтому я себя внутри по-настоящему обижала, чтобы реально рыдать», — вспоминает она.

Камова добавила, что операторская группа была большой, и поэтому настроиться было нелегко.

«Ты плачешь, на тебя наезжают шесть мужиков с камерами и говорят: «Не отвлекаемся, продолжаем истерить», — делится она.

Накануне Милош Бикович рассказал, с какими трудностями столкнулся во время съемок фильма «Красный шелк». По словам актера, сложным для изучения оказался китайский язык.

Ранее Ридли Скотт раскрыл, почему отказался снимать «Терминатора».