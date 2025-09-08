На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У Лады Дэнс нашли полумиллионный долг за ЖКУ

Shot: певица Лада Дэнс восемь лет не платит за ЖКУ в московской квартире
Телеканал «Россия 1»

У певицы Лады Дэнс нашли полумиллионный долг за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, певица якобы восемь лет не платит за ЖКУ в 150-метровой московской квартире в доме на Мясницкой. В последний раз, утверждает Life, Лада Дэнс оплачивала счета в июне 2017 года.

Долг достиг 515 937 рублей.

Утверждается, что квартиру на пятом этаже исторического доходного дома Лада Дэнс приобрела еще в конце 1990-х. В мае 2024-го дом признали объектом культурного наследия РФ. Сейчас такая квартира оценивается примерно в 110 млн рублей.

Также в собственности у 58-летней Лады Дэнс есть особняк площадью 578,9 м² в подмосковной деревне Подушкино, который она купила в 1999 году. Особняк оценивается в 300 млн рублей.

Накануне стало известно, что актер Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале «Кадетство», задолжал почти 150 тысяч рублей по кредитным платежам. Эта сумма включает более 139 тысяч рублей основного долга и около 9,7 тысячи рублей исполнительского сбора.

Ранее суд оштрафовал Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) за неуплату иноагентского штрафа.

