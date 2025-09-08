На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о наследниках композитора Родиона Щедрина

Юрист Адамс заявил, что у композитора Родиона Щедрина появились наследники
Владимир Вяткин/РИА Новости

Наследственное дело композитора Родиона Щедрина, которого не стало в ночь на 29 августа, открыто. Это означает, что появились его наследники, которые обратились к нотариусу, рассказал в беседе с РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

«Наследственное дело» у нотариуса возникает только тогда, когда кто-то из заинтересованных лиц подаст первый документ — обычно это заявление наследника о принятии наследства или о выдаче свидетельства. С этого момента нотариус регистрирует дело в единой информационной системе нотариата, и оно становится доступным для проверки в публичном реестре», — заявил эксперт.

Также он отметил, что наследники должны заявить о своих правах в течение шести месяцев со дня, когда наследодателя не стало.

Щедрин родился в Москве 16 декабря 1932 года в семье музыкантов. В 1955-м окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского, а спустя четыре года — аспирантуру. С 1962 года работал секретарем правления Союза композиторов СССР. С 1973 по 1990 год — председатель правления Союза композиторов РСФСР.

В 1958 году он женился на известной балерине Майе Плисецкой. Женщина признавалась, что «не мыслит себе жизни» без супруга. За время своей карьеры мужчина получил звание народного артиста СССР, а также Ленинскую премию. Помимо этого, Щедрин был лауреатом Государственной премии СССР и стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Детей у композитора и балерины не было, поэтому, предположительно, многомиллионное наследство артиста может достаться ближайшим родственникам Плисецкой.

Ранее Волочкова рассказала о возможном скандале на прощании с Щедриным.

