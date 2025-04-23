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58-летний Нагиев назвал себя пожилым человеком, который «дышит на ладан»

Актер Дмитрий Нагиев пожаловался на старость и назвал себя пожилым
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев, которому 4 апреля исполнилось 58 лет, пожаловался на свой возраст на съемках сериала «Санкционер». Его слова передает mk.ru.

«А в этом проекте 35 смен, ну куда это годится? Я пожилой человек, я на ладан дышу», — возмутился артист.

Нагиев отметил, что не может поставить свои условия съемочной группе, поскольку с уважением относится к людям, с которыми работает.

«У меня в райдере написано, что я имею право заказать еду в любом ресторане города, но я ем из общего котла. Иногда мне кажется, что я доедаю то, что не доела группа», — отметил актер.

По словам Нагиева, 12-часовой рабочий день является нормой в его профессии. Он всю жизнь придерживается подобного графика.

«И вот я набрал воздуха в еще двигающиеся легкие и между энурезом и диареей произнес, что я буду сниматься по 10 часов. Все», — отметил Нагиев.

Шоумен также ответил на вопрос, до какого возраста он планирует сниматься, фразой: «Пока вулкан потух, но дым еще идет».

Накануне стало известно, что телеканал СТС приступил к съемкам сериала «Санкционер» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Шоу расскажет об уехавшем в родной провинциальный город Семиболотск олигархе. Бизнесмен лишается всего после того, как попадает под санкции, но решает вновь разбогатеть. Шоураннером проекта выступит Жора Крыжовников, а режиссером-постановщиком — Артем Захарьян.

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