На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд взыскал с Батрутдинова плату за коммуналку

Суд взыскал с комика Тимура Батрутдинова плату за коммунальные услуги
true
true
true
close
Lev Ilyin/Global Look Press

Суд взыскал с комика и шоумена Тимура Батрутдинова плату за коммунальные услуги. Об этом сообщает РИА Новости.

Сумма платежа не уточняется. По данным издания, суд взыскал за коммунальные платежи, тепло и свет за квартиру Батрутдинова на юго-востоке Москвы.

В июле Батрутдинов присоединился к шоу «Мастер игры». Он рассказывал, что шокирован методами другого участника — блогера Жени Ершова. Юморист назвал Ершова «очень опасным животным». Комик заявил, что блогер пойдет на всё ради победы.

В проекте Батрутдинов также проявлял симпатию к внучке первого президента Узбекистана Мариам Тилляевой. Однако у девушки были другие планы на комика.

В июне Филипп Киркоров, исполнивший роль Джокера в реалити-шоу «Мастер игры», рассказал, кому из участников проекта дал бы кинопремию «Оскар».

Во время церемонии голосования за выбывание игроков в очередном выпуске произошла яркая ссора между одним из участников и блогером Женей Ершовым. Перепалка восхитила Киркорова. Артист предложил дать Ершову «Оскара» за «Мастера игры».

Ранее Витас пропал, задолжав почти 52 тыс. рублей за коммуналку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами