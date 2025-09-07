Суд взыскал с Батрутдинова плату за коммуналку

Суд взыскал с комика Тимура Батрутдинова плату за коммунальные услуги

Суд взыскал с комика и шоумена Тимура Батрутдинова плату за коммунальные услуги. Об этом сообщает РИА Новости.

Сумма платежа не уточняется. По данным издания, суд взыскал за коммунальные платежи, тепло и свет за квартиру Батрутдинова на юго-востоке Москвы.

В июле Батрутдинов присоединился к шоу «Мастер игры». Он рассказывал, что шокирован методами другого участника — блогера Жени Ершова. Юморист назвал Ершова «очень опасным животным». Комик заявил, что блогер пойдет на всё ради победы.

В проекте Батрутдинов также проявлял симпатию к внучке первого президента Узбекистана Мариам Тилляевой. Однако у девушки были другие планы на комика.

В июне Филипп Киркоров, исполнивший роль Джокера в реалити-шоу «Мастер игры», рассказал, кому из участников проекта дал бы кинопремию «Оскар».

Во время церемонии голосования за выбывание игроков в очередном выпуске произошла яркая ссора между одним из участников и блогером Женей Ершовым. Перепалка восхитила Киркорова. Артист предложил дать Ершову «Оскара» за «Мастера игры».

