В России создадут первый музей Фаины Раневской

Первый в России музей актрисы Раневской появится в Таганроге
Мосфильм

Власти Ростовской области хотят создать в здании «Бывший дом Фельдмана Гирша Хаимовича», где родилась советская актриса Фаина Раневская, первый в России музей артистки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Мемориальный дом передан в государственную собственность и закреплен за музеем-заповедником. По словам врио губернатора, нельзя позволить разрушаться объекту, который был бы интересен многим россиянам и гостям страны.

«Будем искать средства, чтобы провести необходимые работы и сохранить дом великой актрисы. Можно также рассмотреть возможность обустроить уютный дворик в стиле того времени, когда здесь жила Фаина Георгиевна», — поделился деталями он.

Известно, что в здании никогда не проводился капремонт. В 2023 году частный благотворительный фонд выкупил квартиры в доме и передал его в дар области, фонд также желает вложить средства в реконструкцию объекта.

Фаина Раневская (1896-1984) — , народная артистка СССР. Родилась в Таганроге, известна по ролям в фильмах «Подкидыш», «Весна», «Золушка».

Накануне сообщалось, что в Москве после реставрации открылся музей-квартира Немировича-Данченко.

Ранее Пушкинский музей представил «Мадонну с младенцем» Гверчино.

