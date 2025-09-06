На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве открылся музей-квартира Немировича-Данченко

Музей-квартира режиссера и драматурга Немировича-Данченко открылся после реставрации
true
true
true
close
Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

В Москве после реставрации открылся мемориальный музей-квартира Владимира Немировича-Данченко. Об этом сообщает ТАСС.

Музей-квартиру советского театрального режиссера и основателя Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова реставрировали больше трех лет.

«Дата выбрана неслучайно, поскольку в этот день в 1936 году правительство СССР учредило почетное звание «Народный артист СССР», первым лауреатами которого стали Владимир Немирович-Данченко, Константин Станиславский, Василий Качалов и Иван Москвин», — заявил на открытии выставки директор музея МХАТ Павел Ващилин.

В музее отреставрировали лепной карниз, паркет, оконные и дверные блоки, восстановили обои Lincrusta, сохранившиеся с 1938 года. Центральным экспонатом музея остался книжный шкаф, созданный по заказу Немировича-Данченко.

В августе сообщалось, что форму смотрительниц Эрмитажа изменят ради посетителей.

Ранее Пушкинский музей представил «Мадонну с младенцем» Гверчино.

