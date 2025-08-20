На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Форму смотрительниц в Эрмитаже изменят ради посетителей

Сотрудницы Государственного Эрмитажа сменят зеленые жилеты на серые
Форму смотрительниц Государственного Эрмитажа изменят для комфорта посетителей. Об этом сообщается в Telegram-канале музея.

«Зеленый шарф, визитная карточка эрмитажного смотрителя, остается, а вот вместо зеленых жилетов будут светло-серые форменные, с вышитым «золотым» логотипом музея. Этот цвет ассоциируется с профессионализмом и надежностью, но дело не только в этом», — объясняют в музее.

В Эрмитаже отметили, что у смотрителя сложная задача: быть почти незаметным в пространствах музея, где и так много визуальных акцентов, и в то же время оставаться легко узнаваемым, если гостю понадобится помощь.

Новая форма, уверены в музее, позволяет смотрителю быть заметным именно тогда, когда он нужен гостю.

Новшество не коснулось смотрителей-мужчин — они продолжат носить классический костюм и зеленый шарф.

В начале августа в Эрмитаже рассказали об уникальной находке при раскопках в Смоленской области.

Ранее Клава Кока захотела свадьбу в Эрмитаже.

