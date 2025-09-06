На «Аллее белых роз» вырастут 1000 цветов в честь Юрия Шатунова

На родине поп-певца Юрия Шатунова высадят «Аллею белых роз» в честь артиста, которому 6 сентября 2025 года исполнилось бы 52 года. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на организатора акции Яну Комаровскую.

«Аллея белых роз» на малой родине артиста должна стать символом главного хита исполнителя — «Белые розы». Аллею хотят обустроить около Городского дворца культуры на проспекте Октября.

«В местном питомнике мы выбрали и закупили 100 саженцев белоснежных роз. На аллее установим памятную информационную табличку, где будет указана дата, когда она заложена, в честь кого, а также куар-код, ведущий на официальный сайт Юрия Шатунова», — уточнила Комаровская.

Активисты надеются, что если саженцы хорошо приживутся, на аллее вырастут не менее 1000 роз.

Солиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова не стало 23 июня 2022 года. Ему было 49 лет. У певца случился обширный инфаркт.

В январе 2025-го в Совфеде предложили присвоить певцу Юрию Шатунову почетное звание народного артиста России. По словам министра культуры сенатора Айрата Гибатдинова, с устной просьбой увековечить память музыканта к нему обращаются граждане страны.

Ранее сообщалось, что Шатунова «воскресят» с помощью искусственного интеллекта.