Марк Варшавер о Ефремове: «Не хочу говорить о нем, как о человеке»

Президент театра «Ленком» Марк Варшавер предположил, что актеру Михаилу Ефремову предстоит столкнуться с трудностями после возвращения на сцену театра Никиты Михалкова. Его слова передает NEWS.ru.

«[Ему будет] очень тяжело, потому что не находиться в театре столько времени, а потом прийти… Я не представляю… Хотя я его очень любил как артиста — он чудный артист. Не хочу говорить о нем, как о человеке, поскольку мы не были с ним дружны, но актер он был прекрасный», — заявил культурный деятель.

Также Варшавер понадеялся, что Ефремову удастся вернуть свой актерский талант вновь.

4 сентября стало известно, что Ефремов официально вошел в труппу театра «Мастерская «12» режиссера Никиты Михалкова. На сборе труппы Михалков назвал актера человеком, который пережил несколько тяжелых лет своей жизни. По его словам, коллега лично обратился к нему с просьбой продолжить работу в театре.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

