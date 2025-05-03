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Разработка «Маши и Медведя» продолжится в России

Продюсер «Маши и Медведя» заявил о продолжении разработки сериала в РФ
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Анимационная студия «Анимаккорд»

Продюсер и руководитель проекта «Маша и Медведь» Дмитрий Ловейко опроверг распространившиеся в СМИ сообщения о прекращении производства мультсериала в России. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Ловейко подтвердил продолжение работы московского офиса студии, занимающегося производством сериала. При этом продюсер подчеркнул, что производство «Маши и Медведя» давно ведется в нескольких странах, что соответствует современным тенденциям в анимационной индустрии.

«Офис в Москве не закрывается. Также наши производственные партнеры в Сербии, на Кипре и других странах продолжат свою работу. Сериал, безусловно, остается в России. Мультик будет смотреть еще несколько поколений», — отметил Ловейко.

В конце апреля персонаж ушедшей из России компании Disney Человек-паук занял вторую строчку в топе любимых персонажей российских детей в возрасте от 4 до 15 лет, проиграв «Маше и Медведю».

Ранее был раскрыт секрет популярности «Маши и Медведя» в исламском мире.

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