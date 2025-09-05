В суде рассказали о втором гражданстве актрисы Аглаи Тарасовой

Следствие настаивает на избрании судом меры пресечения в виде домашнего ареста для актрисы Аглаи Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков в связи с тем, что она является гражданкой Израиля и может скрыться. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Не вижу оснований для избрания меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, Тарасова имеет гражданство Израиля и может скрыться», — заявил следователь в ходе заседания.

По данным следователя, актриса не смогла явиться на первый допрос. В ведомстве пошли ей навстречу и разрешили прийти в другой день.

28 августа Тарасову задержали в аэропорту Домодедово при попытке перевезти в Россию наркотическое средство внутри электронного устройства для курения. Она возвращалась в Москву из Израиля, а до этого была на отдыхе на Мальдивах. У знаменитости обнаружили при задержании 0,4 грамма масла каннабиса. Сама актриса признала в суде, что совершила ошибку и раскаялась.

Ранее появилось первое видео с Аглаей Тарасовой в суде по делу о наркотиках.