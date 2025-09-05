Михаил Шуфутинский раскрыл свое отношение к Александру Розенбауму

Российский певец Михаил Шуфутинский в беседе с «Газетой.Ru» высоко оценил творчество Александра Розенбаума на премьере спектакля «Вальс-бостон».

«Розенбаум — это один из ярчайших артистов как в этом жанре, так и вообще в нашей современной российской песне. Что еще можно сказать? Все другие слова излишни», — заявил исполнитель.

Премьера мюзикла-откровения «Вальс-бостон» состоялась 4 сентября в Театре Эстрады. Среди гостей были: Шуфутинский, Лариса Долина, Елена Малышева, Наташа Королева и Тарзан, Владимир Познер и другие.

Спектакль стал результатом сотрудничества медиагруппы «Красный квадрат» и Яндекс Афиши. В центре сюжета — история студента-медика Константина Ромашина, который совершает благородный поступок, спасая не того человека. Это решение запускает цепочку событий, ведущую героя через испытания дружбы, соблазнов, долга, роковых решений и большой любви.

До этого Шуфутинский раскрыл детали создания своего главного хита. Он признался, что испытывает только теплые чувства к песне «Третье сентября», которой в этом году исполняется 31 год.

Ранее сообщалось, что Шуфутинский официально стал гражданином России.