На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Михаил Шуфутинский раскрыл свое отношение к Александру Розенбауму

Певец Шуфутинский назвал Розенбаума ярчайшей звездой российской эстрады
true
true
true
close
Яндекс Афиша

Российский певец Михаил Шуфутинский в беседе с «Газетой.Ru» высоко оценил творчество Александра Розенбаума на премьере спектакля «Вальс-бостон».

«Розенбаум — это один из ярчайших артистов как в этом жанре, так и вообще в нашей современной российской песне. Что еще можно сказать? Все другие слова излишни», — заявил исполнитель.

Премьера мюзикла-откровения «Вальс-бостон» состоялась 4 сентября в Театре Эстрады. Среди гостей были: Шуфутинский, Лариса Долина, Елена Малышева, Наташа Королева и Тарзан, Владимир Познер и другие.

Спектакль стал результатом сотрудничества медиагруппы «Красный квадрат» и Яндекс Афиши. В центре сюжета — история студента-медика Константина Ромашина, который совершает благородный поступок, спасая не того человека. Это решение запускает цепочку событий, ведущую героя через испытания дружбы, соблазнов, долга, роковых решений и большой любви.

До этого Шуфутинский раскрыл детали создания своего главного хита. Он признался, что испытывает только теплые чувства к песне «Третье сентября», которой в этом году исполняется 31 год.

Ранее сообщалось, что Шуфутинский официально стал гражданином России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами