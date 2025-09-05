На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Егор Крид переодел танцовщицу в штаны и шубу в скандальном номере

Певец Егор Крид переделал возмутивший Мизулину номер с откровенными танцами
true
true
true
close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Певец Егор Крид переделал скандальный номер с откровенными танцами и поцелуем, возмутивший общественников. Он переодел участвующую в номере танцовщицу в штаны и шубу и выложил результат в TikTok, пишет «Пятый канал».

«Новая версия нашумевшего номера», — подписал артист ролик.

Крид представил новую версию своего номера, показанного в «Лужниках» — тогда танцовщица в шортах и топе верхом на артисте целовала в губы. Теперь, кроме шубы и закрывающих тело штанов, на девушке была еще и маска. Она не контактировала с Кридом, а пританцовывала и хлопала в ладоши под трек «Мало!».

Нашумевший концерт Крида в «Лужниках» состоялся 30 августа. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвинила артиста в негативном влиянии на несовершеннолетних и назвала его шоу «голой вечеринкой» — концерту был присвоен рейтинг «18+».

После этого Крида поддержали Ольга Бузова и Филипп Киркоров.

«Это было, есть и будет, начиная со времен, когда Мадонна выступала за границей, заканчивая Элвисом Пресли, когда он двигал бедрами. Тогда тоже говорили, что это непристойно, но это часть шоу, это часть образа, это спектакль», — заявил Киркоров.

Ранее Стивен Сигал назвал себя русским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами