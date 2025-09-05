На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ковер взлетел в клипе на самую романтичную песню мюзикла «Последняя сказка»

Театральная компания «Бродвей Москва» представила видео из мюзикла «Последняя сказка»
Пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва»

Театральная компания Дмитрия Богачева «Бродвей Москва» представила первое официальное музыкальное видео из мюзикла «Последняя сказка». Клип на самую романтичную композицию спектакля «Волшебный полет» опубликован на официальном сайте мюзикла и в социальных сетях компании «Бродвей Москва».

Номер-кульминацию спектакля с дуэтом Дарьи Январиной (Женя) и Никиты Шишкина (Макс) снимали на сцене Театра МДМ — с использованием многочисленных камер, кранов и другой современной спецтехники. Над клипом работала компания Cool Connections, снимающая масштабные театральные постановки и организующая трансляцияи спектаклей Metropolitan Opera, Royal National Theatre, Shakespeare's Globe под брендом Theatre HD. В видео «Последней сказки» благодаря усилиям специалистов ковер реалистично летит над сценой.

В театральной компании отметили, что волшебный ковер, на котором артисты парят на высоте 6 метров, — это уникальная конструкция весом 150 килограммов, созданная бельгийскими инженерами специально для шоу. Специальная секретная технология позволяет ковру правдоподобно имитировать настоящую развевающуюся на ветру ткань.

«Последняя сказка» — это история по мотивам «Тысячи и одной ночи». По сюжету Макс и его девушка Женя неожиданно попадают из современной Москвы в столицу сказочного Востока, где встречают Аладдина, Джинна, Али-Бабу, султана Сулеймана и Шахерезаду.

Музыку к постановке написал композитор Евгений Загот, автором текстов стал поэт и композитор Алексей Иващенко, хореографию, в том числе «полетную», придумала хореограф Ирина Кашуба, за художественное оформление отвечали сценограф Максим Обрезков, видеосценограф Ася Мухина, художник по костюмам Яся Рафикова и художник по свету Александр Сиваев.

В августе стало известно, что мюзикл «Последняя сказка» с декабря 2024 года посмотрели в Москве 400 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что герои Шекспира перенесутся в девяностые в спектакле «Ромео и Джульетта. Любовь вне времени».

