Герои Шекспира перенесутся в девяностые в спектакле «Ромео и Джульетта. Любовь вне времени»

Премьера иммерсивного спектакля «Ромео и Джульетта. Любовь вне времени» откроет 10-й юбилейный сезон в театре «Особняк Дашков 5» в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Премьерные показы пройдут 26-28 сентября. В новом шоу «Ромео и Джульетта. Любовь вне времени» по мотивам легендарной трагедии Уильяма Шекспира известная история о вечной любви обретет новое прочтение благодаря переносу действия в Россию девяностых и нулевых. Режиссерами выступят ведущие хореографы проекта «Танцы на ТНТ» Гарик Рудник и Алексей Карпенко.

«Наш слоган: «Любовь вне времени». Зрители узнают трагедию Шекспира, но увидят ее через призму времени: те же запреты, та же безумная любовь, но в мире, где вместо балконных признаний тайные послания передают CD-диском с любимой песней, а свидания назначают сообщением на пейджер. Мы верим, что музыкальные хиты 1990-х не только создадут атмосферу, но и разбудят воспоминания», — рассказал Гарик Рудник.

Действие постановки разворачивается одновременно во всех пространствах Особняка. Зрители имеют полную свободу перемещения, создавая свою версию событий. Профессиональные актеры, детализированные интерьеры, световые и звуковые эффекты, по замыслу авторов постановки, погрузят зрителя в уникальную атмосферу, где каждый получит свой неповторимый эмоциональный опыт.

«Это эпоха, в которой мы выросли, как и многие зрители, мы ее чувствуем и понимаем – ведь тогда мы были примерно того же возраста, что и герои Шекспира. Пожалуй, это будет самое музыкальное шоу из всех: помимо шекспировской драматургии зритель погрузится в узнаваемую музыку, которая даст возможность переместиться во времени. И если на классической театральной сцене или в кино режиссер выбирает определенную точку зрения, которую предлагает зрителю, то в нашем случае все персонажи проживают полноценную жизнь на протяжении всего шоу: отношения, любовь, столкновения», — отмечает Алексей Карпенко.

Премьерные показы нового шоу «Ромео и Джульетта. Любовь вне времени» будут идти c 26 сентября ежедневно с четверга по воскресенье.

«Особняк Дашков 5» - единственный репертуарный иммерсивный театр в России, за 10 лет его шоу посетило свыше 500 тысяч зрителей. Театр расположен в историческом здании, памятнике архитектуры в Дашковом переулке в центре Москвы и занимает четыре этажа.

