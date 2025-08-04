Мюзикл «Последняя сказка» посмотрели 400 000 зрителей

Мюзикл «Последняя сказка» с декабря 2024 года посмотрели в Москве 400 тысяч зрителей. Итогами первых месяцев показа постановки поделилась с «Газетой.Ru» пресс-служба компании «Бродвей Москва».

Мюзикл на сцене Театра МДМ идет ежедневно. Чтобы воссоздать вселенную «Тысячи и одной ночи» с роскошными дворцами, красочными базарами и величественным караваном, художник-постановщик, Максим Обрезков, вдохновлялся архитектурой Музея будущего в Дубае, фасад которого украсила арабская вязь.

Для спектакля сделали 10 копий волшебной лампы, привезенной из Стамбула, — пристанища Джинна, — расписав их вручную в реквизиторском цехе театра. Костюм Джинна, продолжили в пресс-службе, украсили 1500 зеркальных кусочков, пришитых вручную.

Кроме того, для «Последней сказки были созданы 35 оригинальных париков, использовано около 100 акустических колонок, 34 незаметных петличных микрофона и создан ковер-самолет, который может «взять на борт» сразу 3 героев. Ковер весит 150 килограммов, а его стоимость составила 30 миллионов рублей.

Всего в труппе постановки задействованы 45 артистов.

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