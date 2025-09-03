На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Борисова помешала дочери работать на телевидении: «Разрушила мою мечту»

Дочь Даны Борисовой Полина сообщила, что мать мешает ей работать на телевидении
true
true
true
close
danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь Даны Борисовой Полина рассказала в беседе с изданием «СтарХит», что мать разрушила ее мечту из-за мелкого конфликта.

По словам девушки, Борисова сделала все возможное, чтобы она не смогла работать на телевидении.

«Дана Александровна обзвонила все лучшие каналы и сказала, что если они хотят с ней дружить, чтобы никогда меня на работу не брали», — поделилась дочь знаменитости.

Борисова-младшая уверена, что стала бы популярнее, если бы не была дочерью телеведущей. Она считает, что на ней поставлено «клеймо».

«У меня вся жизнь под откос из-за ее воспитания в целом. Детства не было, хотя всегда обратное говорю. Я поэтому кидаюсь на всех, и друзья, и парни, потому что меня не любили никогда, и мне нужно хоть чье-то внимание», — заявила девушка.

Сама Борисова попросила не обращать внимание на поведение дочери.

«Немного поссорились. Бывает», — заявила телеведущая.

Борисова воспитывает дочь Полину от бизнесмена Максима Аксенова. Телеведущая жаловалась, что экс-супруг практически перестал участвовать в жизни девочки и уделять ей внимание. Звезда несколько лет боролась с бывшим мужем за алименты. В июле 2023 года Борисова подписала мировое соглашение с Аксеновым.

Ранее дочь Борисовой вспомнила, как с матерью ограбила медкабинет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами