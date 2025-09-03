Борисова помешала дочери работать на телевидении: «Разрушила мою мечту»

Дочь Даны Борисовой Полина рассказала в беседе с изданием «СтарХит», что мать разрушила ее мечту из-за мелкого конфликта.

По словам девушки, Борисова сделала все возможное, чтобы она не смогла работать на телевидении.

«Дана Александровна обзвонила все лучшие каналы и сказала, что если они хотят с ней дружить, чтобы никогда меня на работу не брали», — поделилась дочь знаменитости.

Борисова-младшая уверена, что стала бы популярнее, если бы не была дочерью телеведущей. Она считает, что на ней поставлено «клеймо».

«У меня вся жизнь под откос из-за ее воспитания в целом. Детства не было, хотя всегда обратное говорю. Я поэтому кидаюсь на всех, и друзья, и парни, потому что меня не любили никогда, и мне нужно хоть чье-то внимание», — заявила девушка.

Сама Борисова попросила не обращать внимание на поведение дочери.

«Немного поссорились. Бывает», — заявила телеведущая.

Борисова воспитывает дочь Полину от бизнесмена Максима Аксенова. Телеведущая жаловалась, что экс-супруг практически перестал участвовать в жизни девочки и уделять ей внимание. Звезда несколько лет боролась с бывшим мужем за алименты. В июле 2023 года Борисова подписала мировое соглашение с Аксеновым.

Ранее дочь Борисовой вспомнила, как с матерью ограбила медкабинет.