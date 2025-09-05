На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ефим Шифрин рассказал, в какую часть его жизни пробрался ИИ

Актер Шифрин заявил, что нейросети помогают ему вести одну из соцсетей
true
true
true
close
Онлайн-кинотеатр Start

Актер Ефим Шифрин в новом интервью рассказал, в какую часть его жизни пробрался искусственный интеллект. Об ИИ 69-летний артист поговорил с ТАСС.

По словам Шифрина, его преподаватели английского языка уже применяют ИИ, чтобы разобрать незнакомые слова.

«Такие технологии помогают мне вести одну из социальных сетей, сокращают время для написания постов. Я пользуюсь им в умеренных дозах, но нельзя отрицать, что искусственный интеллект ворвался в нашу жизнь», — говорит он.

При этом, добавил Шифрин, ИИ не может заменить человека в сценарной работе, однако способен помочь автору.

Актер привел пример — недавно он участвовал в мюзикле, большая часть мелодий которого была переработана с помощью искусственного интеллекта на основе западных мюзиклов, но до неузнаваемости измененных.

«Стоит ли это осуждать? Не знаю. Это уже другие мелодии. Просто они возникли иным, техногенным путем», — говорит Шифрин.

Также в интервью Шифрин указал на главную беду российского кино.

Ранее группа ABBA не вошла в список культурного наследия Швеции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами