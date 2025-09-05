Ефим Шифрин рассказал, в какую часть его жизни пробрался ИИ

Актер Шифрин заявил, что нейросети помогают ему вести одну из соцсетей

Актер Ефим Шифрин в новом интервью рассказал, в какую часть его жизни пробрался искусственный интеллект. Об ИИ 69-летний артист поговорил с ТАСС.

По словам Шифрина, его преподаватели английского языка уже применяют ИИ, чтобы разобрать незнакомые слова.

«Такие технологии помогают мне вести одну из социальных сетей, сокращают время для написания постов. Я пользуюсь им в умеренных дозах, но нельзя отрицать, что искусственный интеллект ворвался в нашу жизнь», — говорит он.

При этом, добавил Шифрин, ИИ не может заменить человека в сценарной работе, однако способен помочь автору.

Актер привел пример — недавно он участвовал в мюзикле, большая часть мелодий которого была переработана с помощью искусственного интеллекта на основе западных мюзиклов, но до неузнаваемости измененных.

«Стоит ли это осуждать? Не знаю. Это уже другие мелодии. Просто они возникли иным, техногенным путем», — говорит Шифрин.

