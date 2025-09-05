Группа ABBA не вошла в список культурного наследия Швеции

В список культурного наследия Швеции вошли Пеппи Длинныйчулок и Нобелевская премия

Шведская поп-группа ABBA не вошла в обновленный список культурного наследия правительства Швеции. Об этом сообщает Reuters.

В перечень попали деятели и произведения искусства, различные институции и продукты, повлиявшие на культуру страны: фильм Ингмара Бергмана 1957 года «Седьмая печать», героиня серии детских книг Пеппи Длинныйчулок, Нобелевская премия, мебельная компания IKEA.

ABBA не попала в список, поскольку все объекты в списке должны быть старше 50 лет.

Составление списка было частью избирательной программы право-консервативной правительственной коалиции Швеции. В Шведской академии, присуждающей Нобелевскую премию, список раскритиковали.

В начале августа критик Сергей Соседов рассказал, что солистка группы ABBA Анни-Фрид Лингстад «позавидовала» Алле Пугачевой после того, как отечественная артистка опубликовала в 1985 году альбом «Watch Out» в Швеции.

