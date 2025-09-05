На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Концерт Розенбаума в Сургуте отменили без объяснения причин

В Сургуте отменили концерт певца Александра Розенбаума
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Сургуте внезапно отменили концерт певца Александра Розенбаума. Об этом без объяснения причин сообщили представители сургутской филармонии в соцсети «ВКонтакте».

Концерт должен был состояться 18 сентября. Шоу будет перенесено на другие даты, которые будут объявлены позже. Желающие могут купленные ранее билеты.

20 сентября у автора хита «Вальс-Бостон» запланированы гастроли в Ханты-Мансийске, это выступление не отменяли.

В августе СМИ сообщили, что врачи просят Александра Розенбаума бросить курить. Иначе певец может лишиться голоса на фоне перенесенной пневмонии.

«Врачи диагностировали у него двухстороннюю бронхопневмонию. Штука очень неприятная и может затрагивать сразу несколько легочных долей», — говорилось в соответствующем посте Telegram-канала Mash.

Ранее Леди Гага отменила концерт за несколько часов до начала.

