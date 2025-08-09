На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Розенбаум может лишиться голоса из-за проблем с легкими

Mash: врачи просят Александра Розенбаума бросить курить после пневмонии
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Врачи просят Александра Розенбаума бросить курить. Иначе певец может лишиться голоса на фоне перенесенной пневмонии, пишет Telegram-канал Mash.

«Врачи диагностировали у него двухстороннюю бронхопневмонию. Штука очень неприятная и может затрагивать сразу несколько легочных долей. Сейчас Розенбаум под присмотром врачей», — говорится в посте.

По информации Mash, у исполнителя развилась эмфизема легких после многих лет курения. Канал утверждает, что Розенбаум может потерять голос из-за сопутствующих рисков перенесенной пневмонии.

4 августа Telegram-канал 112 сообщал, что Розенбаума госпитализировали в московскую клинику с пневмонией. По утверждению издания, врачи якобы оценили состояние как средней степени тяжести.

Сам артист опроверг эти данные, сказав, что с ним все хорошо.

18 апреля Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях против деятелей культуры и спорта Российской Федерации. Под санкции попали певец Ярослав Дронов, актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, певец Александр Розенбаум, режиссер Егор Кончаловский, музыкант Гарик Сукачев, клоун Юрий Куклачев, а также представители спорта, включая российскую фехтовальщицу Софью Великую.

Ранее Розенбаум выразил неуверенность, что мюзикл «Вальс-бостон» поставят в зоне СВО.

