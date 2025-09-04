Леди Гага отменила концерт за несколько часов до начала

Певица Леди Гага объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об отмене выступления в Майами за несколько часов до начала.

Гага объяснила, что вынуждена перенести концерт из-за здоровья. У нее обнаружили проблемы с напряженностью в голосе. Врач и тренер по вокалу звезды посоветовали ей не напрягать связки.

По словам Гаги, она не хочет рисковать и получить повреждение связок. Она напомнила, что выступает каждый вечер вживую. Артистка призналась, что отмена шоу было для нее тяжелым и мучительным решением.

«Однако я больше боюсь долгосрочных последствий для своего голоса. Надеюсь, вы сможете меня простить и примете мои самые искренние извинения за то, что подвела, разочаровала и принесла вам неудобства», — поделилась певица.

Гага добавила, что она и ее команда работает над расписанием переносов концертов. Она постарается опубликовать изменения как можно скорее.

