Юлиан рассказал, как Александра Пахмутова живет после кончины мужа

Певец Юлиан: Пахмутова пытается жить без Добронравова
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Юлиан рассказал, как 95-летняя композитор Александра Пахмутова живет после кончины мужа. Его цитирует Teleprogramma.org.

По словам Юлиана, он поддерживает связь со своей наставницей. Артист подтвердил, что композитор продолжает работу.

«Александра Николаевна не любит наружу выносить, как она живет… <...> Пытается жить без Николая Николаевича», — сказал он.

Певец Юлиан познакомился с Пахмутовой в начале 90-х годов. В соавторстве с Добронравовым она написала для него песню «Русский вальс», прославившую молодого артиста. В 26 лет он получил звание заслуженного артиста России.

Александра Пахмутова и Николай Добронравов прожили в браке 67 лет. Добронравова не стало 17 сентября 2023 года после остановки сердца на фоне продолжительной болезни.

Летом 2025 года Александра Пахмутова отменила выступление в Витебске из-за жары.

Ранее Ефим Шифрин указал на главную проблему российского кино.

