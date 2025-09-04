Шендерович о разочаровании Западом: «Чувствую себя атакованным»

Российский писатель Виктор Шендерович (признан в РФ иностранным агентом) признался в YouTube-интервью с журналистом Станиславом Кучером (признан в РФ иностранным агентом), что чувствует себя ментально гораздо хуже, чем в 2018 году.

«В 2018-м я себя чувствовал абсолютным маргиналом в России: [к тому моменту] меня уже выбросили отовсюду, и я уже стал врагом народа в РФ. Но тогда я точно знал, что являюсь представителем свободного мира — той Америки и того западного мира, о которых знал с детства. Однако этот нормальный мир меня огорчил…» — высказался Шендерович.

Писатель выразил мнение, что причина его разочарования кроется в том, что на данный момент либерализм находится в «самой низкой точке» на Западе — «промежутке между президентом США Дональдом Трампом и активисткой «Гретой Тунберг».

«Сейчас я в списке «Миротворца», не въездной в Грузию, сексист, расист и бог знает кто еще…Кем меня только не называли в свободном пространстве… [Сейчас в мире] расшатана система координат. Я себя чувствую ментально гораздо сильнее атакованным, чем в 2018 году», — заявил Шендерович.

В январе 2022 года Виктор Шендерович объявил, что уезжает из России из-за опасения уголовного преследования. В 2024-м писатель заявил пранкерам Вовану и Лексусу (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), что согласен передать свои гонорары от выступлений на Украине на нужды Вооруженных сил страны.

