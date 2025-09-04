На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шендерович о разочаровании Западом: «Чувствую себя атакованным»

Покинувший РФ писатель Шендерович признался, что чувствует себя атакованным
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российский писатель Виктор Шендерович (признан в РФ иностранным агентом) признался в YouTube-интервью с журналистом Станиславом Кучером (признан в РФ иностранным агентом), что чувствует себя ментально гораздо хуже, чем в 2018 году.

«В 2018-м я себя чувствовал абсолютным маргиналом в России: [к тому моменту] меня уже выбросили отовсюду, и я уже стал врагом народа в РФ. Но тогда я точно знал, что являюсь представителем свободного мира — той Америки и того западного мира, о которых знал с детства. Однако этот нормальный мир меня огорчил…» — высказался Шендерович.

Писатель выразил мнение, что причина его разочарования кроется в том, что на данный момент либерализм находится в «самой низкой точке» на Западе — «промежутке между президентом США Дональдом Трампом и активисткой «Гретой Тунберг».

«Сейчас я в списке «Миротворца», не въездной в Грузию, сексист, расист и бог знает кто еще…Кем меня только не называли в свободном пространстве… [Сейчас в мире] расшатана система координат. Я себя чувствую ментально гораздо сильнее атакованным, чем в 2018 году», — заявил Шендерович.

В январе 2022 года Виктор Шендерович объявил, что уезжает из России из-за опасения уголовного преследования. В 2024-м писатель заявил пранкерам Вовану и Лексусу (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), что согласен передать свои гонорары от выступлений на Украине на нужды Вооруженных сил страны.

Ранее Троицкий предположил, как бы Цой отнесся к СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами