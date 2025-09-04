Троицкий предположил, как бы Цой отнесся к СВО: «Он был убежденнейшим пацифистом!»

Музыкальный критик Артемий Троицкий (признан в РФ иностранным агентом) предположил в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм», что Виктор Цой был бы против проведения специальной военной операции России на Украине.

«Если не со 100%, то точно с 99% уверенностью можно сказать, что Цой был бы против нынешнего режима и против всех этих войн. Он был убежденнейшим пацифистом. Мало кому с таким трудом и такой кровью далось освобождение от армейской службы, как Вите Цою…» — заявил журналист.

Троицкий назвал Цоя гражданином мира, который любил английскую и американскую музыку, а также увлекался японской культурой и восточными боевыми искусствами.

«Он был абсолютно космополитным парнем. Думаю, что то, что сейчас происходит в России, было бы ему глубоко чуждо и неприятно», — подытожил музкритик.

Лидера группы «Кино» Виктора Цоя не стало в результате автокатастрофы, которая произошла 15 августа 1990 года в Латвии. Данные следствия и показания свидетелей говорят о том, что музыкант не смог вписаться в опасный поворот на высокой скорости.

