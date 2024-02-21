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Писатель Шендерович* согласился передать гонорары от выступлений на нужды ВСУ

Шендерович заявил пранкерам о планах передать гонорары от выступлений ВСУ

Российский писатель Виктор Шендерович (признан в РФ иностранным агентом) заявил пранкерам Вовану и Лексусу (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), что он согласен передать свои гонорары от выступлений на Украине на нужды Вооруженных сил страны. Об этом сообщает RT.

Шендерович сделал подобное заявление, будучи уверенным в том, что говорит с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

«Куда оно идет, я это [оставляю] полностью на решение организатора. Я предпочел бы поделить между гуманитарной и военной частями», — сказал писатель пранкерам, выдавшим себя за Ермака.

В январе 2022 года Шендерович объявил, что уезжает из России из-за опасения уголовного преследования.

В октябре прошлого года Telegram-канал Mash писал, что Шендерович окончательно избавился от бизнеса в России. По данным канала, писатель закрыл ИП, которое регистрировал для «деятельности в области художественного творчества».

Ранее писательница Людмила Улицкая призналась, что перечисляет свои гонорары на нужды Украины.

*  признан в РФ иностранным агентом
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