В РПЦ призвали Цыганову к сдержанности после обвинений в сатанизме: «Дурной эпатаж»

Настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко призвал певицу Вику Цыганову воздержаться от жесткой критики в адрес коллег. Его слова передает «Абзац».

Представитель РПЦ прокомментировал обвинения исполнительницы, которая до этого назвала певицу Анну Asti «сатанисткой» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), а рокеру Оззи Осборну пожелала «упокоиться в аду».

«Словом можно защитить настоящую красоту искусства, исходя из профессиональных критериев. Это можно сделать корректно. В критике не должно быть агрессии или самопревозношения»», — заявил протоиерей.

По мнению Ильяшенко, резкие выпады Цыгановой противоречат нормам христианской этики. Он отметил, что творческая несостоятельность не должна прикрываться провокациями, но и ответная реакция обязана быть корректной.

24 августа Цыганова возмутилась организацией музыкального конкурса «Новая волна-2025». Она считает, что из конкурса молодых артистов устроили «голубой шабаш». Ее возмутило появление Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской, Ани Лорак и Александра Реввы.

