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Российская певица пожелала Оззи Осборну упокоиться в аду

Певица Вика Цыганова раскритиковала российских фанатов Оззи Осборна
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Российская певица Вика Цыганова назвала неоправданной грусть фанатов британского рок-музыканта Оззи Осборна, которого не стало накануне, и пожелала артисту отправиться в ад. Об этом она заявила в беседе с изданием «Абзац».

«Пусть упокоится в аду товарищ Оззи Осборн. Хочу сказать, в Библии сказано: «Не сотвори себе кумира». <...> Я считаю, что мы должны уберечь своих детей от проявления ада. Хватает этого апокалипсиса, в котором мы сейчас находимся», — высказалась Цыганова.

Она предложила не скорбеть по Осборну, а поставить вместо этого памятник певцу Игорю Талькову.

Осборна не стало 22 июля. Больше 20 лет музыкант страдал от болезни Паркинсона и других заболеваний, а в 2019 году сломал шейные позвонки в результате падения.

Его прощальный концерт прошел в Бирмингеме менее месяца назад.

Ранее блогер Мэддисон назвал Оззи Осборна «крутым типом».

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