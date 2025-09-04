Дибров о родстве с Пушкиным: «Оба предводители Ордена рогоносцев»

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил в рамках своего проекта «Антропология», что измена супруги породнила его с русским классиком Александром Пушкиным. Слова шоумена передает «СтарХит».

«Меня наконец породнило с Александром Сергеевичем: мы оба предводители Ордена рогоносцев. Кто сказал, что люди должны жить счастливо в одном единственном браке?» — высказался Дибров.

В премьерном выпуске «Антропологии» основная тема сформулирована, как «Измены в русской литературе», а первым гостем программы выступила писательница Татьяна Толстая. Вместе с телеведущей Дибров выяснил, почему в текстах русских классиков изменяют только женщины, можно ли рассматривать измену как долг, который придется вернуть и другое.

«СтарХит» предполагает, что создатели передачи неслучайно выбрали именно эту тему: недавно стало известно о разводе Диброва из-за неверности супруги. В июле издание kp.ru сообщило, что жена телеведущего Полина ушла от него к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены.

Позднее Дибров не исключил, что вновь женится после неудачного брака. Телеведущий также поделился своим видением идеальной женщины: по его мнению, настоящая хозяйка — это та, которую мужчина любит, и она не обязана проводить все время у плиты.

