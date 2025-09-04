Основатель рок-группы The Smiths выставил на продажу все свои права: «Выгорел»

Основатель The Smiths Моррисси выставил на продажу все права, связанные с группой

Вокалист и основатель The Smiths Стивен Моррисси выставил на продажу все свои права и лицензии, связанные с группой. Об этом он сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Моррисси продает эксклюзивные права на название The Smiths, торговую марку, все песни группы, все записи, а также все договорные права на издательства.

«Я выгорел от связей с Марром, Рурком, Джойсом. С меня хватит злонамеренных ассоциаций», — поделился артист.

По словам Моррисси, он хочет жить в отрыве от тех, кто желает ему зла и разрушения. Он считает, что продажа всех прав является единственным решением этой проблемы. Певец заявил, что ему нужно беречь себя и свое здоровье.

Британская рок-группа The Smiths основана в 1982 году в Манчестере. Через два года она выпустила одноименный студийный альбом. Музыка коллектива оказала сильное влияние на таких музыкантов, как The Stone Roses, Blur, Suede, Oasis, The Libertines, Doves.

После распада The Smiths Моррисси начал сольную карьеру. В 1988-м он выпустил дебютный альбом Viva Hate.

