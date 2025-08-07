На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Осветитель Эда Ширана попытался утопить невестку из-за спора о завещании

Предпринимателю Гиббону предъявили обвинения после нападения на невестку
close
Idris Solomon/Reuters

В США осветитель концертов Эда Ширана и Сэма Смита Марк Гиббон попытался утопить невестку из-за спора о завещании. Об этом сообщает Daily Mail.

33-летняя парикмахерша Жасмин Уайлд поругалась с 62-летним Гиббоном по поводу его завещания во время совместного отдыха в отеле, и тот столкнул ее в бассейн. У Уайлд двое детей от сына Гиббона Алекса, который ранее покинул компанию отца, специализирующуюся на кино- и телеосвещении.

«[Пострадавшая] заявила, что ей пришлось бороться с Марком, чтобы выбратьси из-под воды, но он продолжал заталкивать ее обратно», — рассказали в полиции.

Гиббон, как утверждается, остановил попытку утопления только после того, как две сестры, живущие по соседству, сообщили ему, что вызвали полицию. Свидетельницы добавили, что Гиббон якобы засунул ее под воду и удерживал там несколько раз, а после поцарапал ей грудь.

Утверждается, что девятилетняя дочь Уайлд прыгнула в бассейн, пытаясь спасти мать от дедушки.

После задержания мужчина признался, что столкнул свою невестку под воду, но отрицал, что пытался ее утопить. Гиббону предъявлены обвинения в нанесении побоев и покушении на жизнь.

Накануне супругу продюсера Андрея Маликова избили после жалоб на зоонасилие. Пострадавшая подала заявление в полицию.

Ранее упавшую из окна звезду «Дома-2» избили неизвестные.

