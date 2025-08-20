На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жена Бориса Щербакова рассказала, когда актер вернется на сцену после операции

КП: актер Щербаков не сможет работать два месяца
Продюсерский центр ИВАН

Жена народного артиста России Бориса Щербакова писательница Татьяна Бронзова рассказала, когда актер вернется на сцену после перенесенной операции. Ее цитирует kp.ru.

По словам Бронзовой, артист себя хорошо чувствует, близкие делают ему перевязки. По квартире он ходит в ходунках. 25 августа хирург должен снять артисту швы на дому.

«Два месяца точно работать не сможет. Хотя у него и съемки были запланированы, и спектакли: с Машей Ароновой много лет играет спектакль «Свободная пара», — рассказывает супруга.

Недавно 75-летнему Щербакову сделали операцию по замене тазобедренного сустава. Сообщалось, что он написал отказ от лечения в стационаре и 18 августа уехал домой. Врачи научили артиста ходить на костылях и ходунках, теперь ему нужно около месяца, чтобы восстановить подвижность, перемещаясь с опорой.

Ранее Борис Щербаков рассказал о встрече с Талызиной перед кончиной актрисы.

