В сети распространилось фото Шуфутинского за стойкой в аэропорту Кузбасса

Фото Шуфутинского за стойкой в аэропорту Кузбасса появилось в сети

В интернете распространилась фотография, на которой певец Михаил Шуфутинский сидит за стойкой в аэропорту Новокузнецка. Об этом сообщает Сiбдепо.

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что 3 сентября — это не просто дата.

«Это культурное явление. Это внутренний саундтрек. Это когда календарь диктует настроение», — написали в Telegram-канале аэропорта.

В сообщении добавили, что фото является фотошопом, однако, смогло поднять настроение пользователям сети.

«Афиша Daily» сообщала, что бар в Санкт-Петербурге проведет конкурс двойников певца Михаила Шуфутинского. Об этом сообщает «Афиша Daily». Конкурс пройдет 3 сентября. Победитель выиграет сертификат на 5000 рублей на еду и напитки.

Текст песни «Третье сентября» написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца «Гуляй, душа». Много лет песня и строчки из нее являются популярным мемом — к соответствующей дате в сети появляются новые шутки о ней, а также об упоминаемых в тексте переворачивании календаря и кострах рябин.

