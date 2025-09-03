На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В сети распространилось фото Шуфутинского за стойкой в аэропорту Кузбасса

Фото Шуфутинского за стойкой в аэропорту Кузбасса появилось в сети
true
true
true
close
Соцсети

В интернете распространилась фотография, на которой певец Михаил Шуфутинский сидит за стойкой в аэропорту Новокузнецка. Об этом сообщает Сiбдепо.

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что 3 сентября — это не просто дата.

«Это культурное явление. Это внутренний саундтрек. Это когда календарь диктует настроение», — написали в Telegram-канале аэропорта.

В сообщении добавили, что фото является фотошопом, однако, смогло поднять настроение пользователям сети.

«Афиша Daily» сообщала, что бар в Санкт-Петербурге проведет конкурс двойников певца Михаила Шуфутинского. Об этом сообщает «Афиша Daily». Конкурс пройдет 3 сентября. Победитель выиграет сертификат на 5000 рублей на еду и напитки.

Текст песни «Третье сентября» написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца «Гуляй, душа». Много лет песня и строчки из нее являются популярным мемом — к соответствующей дате в сети появляются новые шутки о ней, а также об упоминаемых в тексте переворачивании календаря и кострах рябин.

Ранее сообщалось, что художница подмела Михаила Шуфутинского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами