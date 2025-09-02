Дети артистов Пугачевой и Галкина встретили День знаний в Старой Риге

Народная артистка СССР Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) не повели детей в школу в День знаний. Об этом стало известно из публикации Галкина на его странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

День знаний близнецы Гарри и Лиза встретили в Старой Риге — по историческому центру Риги они прогулялись вместе с родителями.

Галкин опубликовал несколько новых фото семьи и сопроводил пост смайликами в форме сердца и улыбки. В частности, 76-летняя Пугачева и ее муж посетили ресторан со средневековым интерьером, ранее популярный среди российских туристов.

Галкин и Пугачева официально зарегистрировали отношения 24 декабря 2011 года, а через шесть лет обвенчались. Пара никогда не скрывала, что прибегла к услугам суррогатной матери.

После начала специальной военной операции на Украине певица пара уехала из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У супругов есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

