Пугачева и Галкин не повели детей в школу 1 сентября

Дети артистов Пугачевой и Галкина встретили День знаний в Старой Риге
Maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народная артистка СССР Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) не повели детей в школу в День знаний. Об этом стало известно из публикации Галкина на его странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

День знаний близнецы Гарри и Лиза встретили в Старой Риге — по историческому центру Риги они прогулялись вместе с родителями.

Галкин опубликовал несколько новых фото семьи и сопроводил пост смайликами в форме сердца и улыбки. В частности, 76-летняя Пугачева и ее муж посетили ресторан со средневековым интерьером, ранее популярный среди российских туристов.

Галкин и Пугачева официально зарегистрировали отношения 24 декабря 2011 года, а через шесть лет обвенчались. Пара никогда не скрывала, что прибегла к услугам суррогатной матери.

После начала специальной военной операции на Украине певица пара уехала из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У супругов есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Накануне певица София Ротару отреагировала на совместное фото Пугачевой и Галкина.

Ранее было названо условие возвращения Пугачевой на российскую сцену.

