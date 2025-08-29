На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чулпан Хаматова и хрюкающая Мария Машкова отдыхают вместе в Польше

Актрисы Чулпан Хаматова и Мария Машкова опубликовали совместное видео из Польши
true
true
true

Актриса Чулпан Хаматова и Мария Машкова опубликовали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) серию совместных видео, в которых поделились моментами отдыха после репетиций нового спектакля.

На опубликованных видео они вместе с актером Василием Зорким наслаждаются неформальной атмосферой, слушая гитарные композиции. Согласно прикрепленной к Reels геолокации, знаменитости отдыхали вместе после репетиции спектакля «Единственные самые высокие деревья на земле» Ивана Вырыпаева (признан в РФ иностранным агентом).

Мировая премьера постановки состоится 9 сентября в Варшаве. Спектакль рассказывает историю вымышленных американцев, созданных на основе персонажей из американских фильмов и литературы.

На видео Машкова и Хаматова выглядели расслабленно и раскрепощенно, а дочь худрука «Табакерки» даже весело прохрюкала на камеру, продемонстрировав неформальную атмосферу в коллективе.

Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас она проживает в Латвии. В январе 2025-го артистке продлили вид на жительство (ВНЖ) там.

В июне Хаматова попала в базу сайта «Миротворец» за нарушение украинской границы при поездке в Крым, а также за попытки признать российский статус республики

Ранее уехавший из РФ комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) приклеил усы и обратился к «хозяйке».

