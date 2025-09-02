На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшая жена Моргенштерна предстала в образе участницы «Тату»

Блогерша Дилара Зинатуллина опубликовала фотосессию в стиле группы «Тату»
true
true
true
close
influesii/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогерша Дилара Зинатуллина устроила фотосессию в стиле группы «Тату». Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Зинатуллина перевоплотилась в образ солисток группы «Тату» с блогершей karrambaby (Карина Егамедиева – настоящее имя). Знаменитости надели белые рубашки и клетчатые юбки. Наряды дополнили галстуки.

«Думаем, какую татуировку набить… Идеи в комментарии…» — подписала публикацию блогерша.

Дилара Зинатуллина стала популярной после романа с рэпером Алишером Моргенштерном. В августе 2021 года блогерша и артист поженились. В апреле 2022 года Зинатуллина рассказала о разводе с музыкантом. По словам девушки, их отношения дали трещину после свадьбы.

Солистки «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова выступили 19 июля в Ялте. Об их воссоединении стало известно еще 2 июля. Волкова опубликовала совместную фотосессию с Леной Катиной и рассказала о новых проектах.

Представительница певицы Лены Катиной Евгения в комментарии «Газете.Ru» сообщила, что артистка после воссоединения группы «Тату» продолжит выступать и сольно.

1 августа коллектив анонсировал новые концерты. Группа готовится к мировому туру при поддержке британского музыканта Стинга.

Ранее у бывшей жены Моргенштерна нашли трехмиллионный долг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами