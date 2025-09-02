Бывшая жена Моргенштерна предстала в образе участницы «Тату»

Бывшая жена Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогерша Дилара Зинатуллина устроила фотосессию в стиле группы «Тату». Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Зинатуллина перевоплотилась в образ солисток группы «Тату» с блогершей karrambaby (Карина Егамедиева – настоящее имя). Знаменитости надели белые рубашки и клетчатые юбки. Наряды дополнили галстуки.

«Думаем, какую татуировку набить… Идеи в комментарии…» — подписала публикацию блогерша.

Дилара Зинатуллина стала популярной после романа с рэпером Алишером Моргенштерном. В августе 2021 года блогерша и артист поженились. В апреле 2022 года Зинатуллина рассказала о разводе с музыкантом. По словам девушки, их отношения дали трещину после свадьбы.

Солистки «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова выступили 19 июля в Ялте. Об их воссоединении стало известно еще 2 июля. Волкова опубликовала совместную фотосессию с Леной Катиной и рассказала о новых проектах.

Представительница певицы Лены Катиной Евгения в комментарии «Газете.Ru» сообщила, что артистка после воссоединения группы «Тату» продолжит выступать и сольно.

1 августа коллектив анонсировал новые концерты. Группа готовится к мировому туру при поддержке британского музыканта Стинга.

Ранее у бывшей жены Моргенштерна нашли трехмиллионный долг.