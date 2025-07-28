У бывшей жены Моргенштерна нашли трехмиллионный долг

У бывшей жены рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) блогерши Дилары Зинатуллиной нашли крупный долг. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, ФНС РФ выставила 25-летней Диларе счет в 2,9 млн рублей. Если в ближайшее время она не погасит задолженность, ей могут заблокировать счета и закрыть выезд из России.

В ноябре 2024 года долги Дилары составляли около полумиллиона рублей, с того момента они выросли более чем в шесть раз.

Дилара Зинатуллина стала популярной после романа с рэпером Алишером Моргенштерном. В августе 2021 года блогерша и артист поженились. В апреле 2022 года Зинатуллина рассказала о разводе с музыкантом. По словам девушки, их отношения дали трещину после свадьбы.

В мае Дилара призналась, что сделала пластику груди.

По словам Зинатуллиной, ее стала не устраивать собственная грудь после похудения. Из-за этого она решилась на операцию. Блогерша отметила, что сильно волновалась перед операцией, однако процедура прошла успешно.

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