Максим Фадеев закрыл свой лейбл

Mash: продюсер Максим закрыл убыточный лейбл Red Sun
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер и композитор Максим Фадеев закрыл лейбл Red Sun. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, основанная в 2017 году компания стала убыточной. Под лейблом выступали такие исполнители, как Kayser, Uknow, Расколъ и Мирный.

Максим Фадеев работал с такими артистами, как Глюк'oZa, группа SEREBRO, Катя Лель, Юлия Савичева, Наргиз, Пьер Нарцисс, Иракли и другие.

18 мая 2024 года Фадеев сообщил о перезапуске группы SEREBRO. Новыми солистками стали артистки под творческими псевдонимами Keiko, Айя и Ди.

6 июня РИА Новости сообщили, что Фадеев стал автором песни, которую споет певец Shaman (Ярослав Дронов) на «Интервидении».

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года. Идея возродить проект, проводившийся еще в советские времена, возникла после того, как Россия в 2022-м перестала участвовать в «Евровидении».

Участие в конкурсе уже подтвердили представители Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.

Ранее Фадеева уличили в самоплагиате написанной для «Интервидения» песни.

