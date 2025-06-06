Продюсер группы SEREBRO написал песню Shaman для «Интервидения»

Продюсер Максим Фадеев стал автором песни, которую споет певец Shaman (Ярослав Дронов) на «Интервидении». Об этом сообщает РИА Новости.

Фадеев представляет Россию на международном конкурсе. Фадеев написал несколько вариантов композиции, которые оказались разными по настроению. Продюсер заявил, что выбрал ту версию, в которой был необходимый эмоциональный вектор.

«Мне было приятно выполнять эту работу, поскольку задача стояла непростая. А когда есть вызов — я это очень люблю», — поделился продюсер.

Shaman отметил, что уже не первый раз работает с Фадеевым. Он заявил, что музыка продюсера «всегда находится на границе реального мира и божественного».

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года. Идея возродить проект, проводившийся еще в советские времена, возникла после того, как Россия в 2022-м перестала участвовать в «Евровидении».

Максим Фадеев работал с такими артистами, как Глюк'oZa, группа SEREBRO, Катя Лель, Юлия Савичева, Наргиз, Пьер Нарцисс, Иракли и другие.

18 мая 2024 года Фадеев сообщил о перезапуске группы SEREBRO. Новыми солистками стали артистки под творческими псевдонимами Keiko, Айя и Ди.

Ранее Путин дал совет авторам патриотических песен.