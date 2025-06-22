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Ольга Бузова поцеловалась с Филиппом Киркоровым

Певцы Бузова и Киркоров поцеловались на концерте
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Telegram-канал «Звездач»

Певица Ольга Бузова поцеловалась с народным артистом России Филиппом Киркоровым на концерте Димы Билана. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В ролике, опубликованном изданием, Бузова кладет палец в рот Киркорова, а затем его облизывает. После этого знаменитости целуются.

Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

В ноябре 2024 года певица спровоцировала слухи о романе с рэпером Олегом Майами. На концерте в честь восьмилетия сольной музыкальной карьеры Бузовой артисты поцеловались. Они исполнили на мероприятии свой вышедший трек «Такси», а под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию и поцеловал. Позже они опровергли слухи.

В мае 2025-го Бузова намекнула, что находится в отношениях. Она опубликовала в личном блоге серию фотографий с букетом белых роз и запиской: «Всё думаю о тебе: от посадки и до полета».

Ранее Бузова поздравила Даву и Мари Краймбрери с рождением ребенка.

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