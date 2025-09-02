На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Им уже хватит»: критик назвал артистов, от которых устали россияне

Критик Соседов заявил, что россияне устали от Баскова, Агутина и Леонтьева
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Российская публика устала от многих артистов, которые долгие годы продолжают выступать, считает музыкальный критик Сергей Соседов. В числе таких звезд, которым, по его мнению, пора уйти с экранов, он в беседе с Общественной Службой Новостей назвал Филиппа Киркорова, Николая Баскова и других.

На некоторых из продолжающих выступать сегодня певцов невозможно смотреть, заявил эксперт.

«Мы все знаем их имена: это Басков, Лазарев, Киркоров. Вон, Агутин откуда-то выполз. В общем, эти ребята давно не вписываются в рамки нынешнего шоу-бизнеса, ими насытились. Хватит», — подчеркнул критик.

Он добавил, что его изумил приезд в Россию Валерия Леонтьева. По мнению Соседова, это связано с тем, что он вернулся для зарабатывания денег, с которым затем вновь поедет в США.

До этого критик уже призывал Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Валерия Леонтьева и Льва Лещенко поспешить с выходом на пенсию, подчеркивая, что им следует дать дорогу молодым исполнителям, в которых нуждается нынешняя российская эстрада.

Ранее выяснилось, что Леонтьев потратил более миллиона рублей на проживание в Казани.

