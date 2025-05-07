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«Нужна свежая кровь»: Киркорова и Баскова призвали поспешить с выходом на пенсию

Критик Соседов: Баскову, Киркорову и Леонтьеву давно пора уйти на пенсию
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Многим звездам российской эстрады давно пора завершить музыкальную карьеру и дать дорогу молодым исполнителям, убежден музыкальный критик Сергей Соседов. В числе тех, кому стоит поторопиться с уходом на пенсию, он в беседе с Общественной Службой Новостей назвал певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Валерия Леонтьева и Льва Лещенко.

Критик посетовал, что многие артисты старой гвардии сопротивляются появлению новых молодых певцов.

«Например, Алла Пугачева тоже никак не могла смириться с тем, что возраст ей мешает петь, она до последнего не хотела покидать сцену, каждый ее прощальный концерт становился не точкой, а запятой», — напомнил он.

По мнению Соседова, истории Леонтьева, Киркорова и Баскова уже рассказаны, из-за чего сегодня все пытаются о них забыть, вопреки тому, что сами заслуженные артисты уходить со сцены отказываются. При этом нынешняя российская эстрада нуждается в новых лицах, убежден эксперт.

«Пока сцена терпит наших мастодонтов, мы будем страдать от отсутствия свежей крови», — заявил он, добавив, что сегодня было бы логично запустить новые музыкальные шоу для поиска молодых талантов.

Напомним, недавно певица Валерия опровергла, что планирует завершить карьеру в течение трех лет. При этом ее супруг, продюсер Валерий Пригожин заявлял, что его супруга «рассматривает возможность завершения певческой карьеры и гастролей» в ближайшие три года. Он также отмечал, что новый альбом Валерии станет последним.

Ранее блогер Каграманов призвал Киркорова уйти со сцены после череды скандалов.

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